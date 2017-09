Vanavond in Sportcafé: de Rode Duivels, Racing Genk en Nico Vaesen

In de eerste TVL Sportcafé van het seizoen hebben we het over de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK in Rusland met onze analist Stef Wijnants. Met de nieuwe voorzitter van Racing Genk, Peter Croonen, analyseren we de twijfelachtige seizoenstart van Racing Genk en Nico Vaesen kiest zijn Moment. Hij gaat terug naar 2002 en een historische match voor zijn ex-club Birmingham City.



En ook dit seizoen gaan we op zoek naar de Dribbelkoning van Limburg. Wie volgt Giel Jooken op? Vandaag stelt Kurt Abrahams van STVV u het nieuwe parcours voor.



TVL Sportcafé is er elke maandag om 21u en 23u.