Greenyard Maaseik heeft gisteren met 3-0 gewonnen van Aalst. Door die overwinning komt Maaseik naast Roeselare aan de leiding van de play-offs. De eerste twee ploegen na die play-offs spelen de titelfinale. De Maaseikenaren lijken na een moeilijk seizoen op tijd het juiste ritme te pakken te hebben. Al houden ze in de Steengoed Arena de voeten wel stevig op de grond. " We zijn nog maar halfweg en in de laatste 5 wedstrijden kan er nog heel veel gebeuren.", klinkt het voorzichtig.