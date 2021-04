Vanavond speelt Racing Genk de bekerfinale tegen Standard. Door de coronamaatregelen, gebeurt dat zonder fans. Daarom is er een extra TVL Sportcafé met ex Racing Genk-kapitein Thomas Buffel en voormalig Rode Duivel Guy Vandersmissen. We brengen u live naar Brussel om de sfeer op te snuiven bij het Genkse bestuur. En we breken ook in in de Genkse huiskamers om daar de bekerkoorts op te meten. Volg de uitzending van deze extra TVL Sportcafé hier en op TV Limburg vanavond van 20 uur tot 20 uur 45: