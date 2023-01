Greenyard Maaseik gaf in eigen huis partij aan het Tsjechische Ceske Budojevice. En dat in de heenwedstrijd van de achtste finales van de CEV-cup. Na de uitschakeling in de Beker van België is het Europese avontuur voor de Maaslanders alleen maar belangrijker geworden. En dus was een het must om een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd te verschaffen.