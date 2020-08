Vandalen vernielen 13 graven op kerkhof in Riemst

Politie Lanaken-Maasmechelen doet een oproep naar getuigen van een gewelddadige overval in een woning in Maasmechelen. De feiten dateren van 27 december 2019. Twee daders vielen toen een woning binnen in de Prins Karelstraat en bedreigden de inwoner. Op 27/12/2019 vond er een gewapende overval plaats in een woning in de Prins Karelstraat te 3630 Maasmechelen. De feiten werden gepleegd door 2 personen. Ze bedreigden het slachtoffer in zijn woning met een vuurwapen. Onder dwang werd hij meegenomen naar een bankautomaat en diende hij zijn bankcode af te geven. Door de politie werd een robotfoto opgemaakt van één van de verdachten. Het betreft een man van 25 à 30 jaar oud, normale lichaamsbouw, Nederlands accent (straattaal) en heeft Arabisch gesproken met zijn kompaan, mogelijk Noord-Afrikaanse afkomst, ongeveer 1.80 m. De politie is op zoek naar personen die deze man herkennen. Getuigen kunnen contact opnemen met de politiezone Lanaken-Maasmechelen via het nummer 089/47.47.47 of via mail info@politielama.be. Discretie is verzekerd.