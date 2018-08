Vandalen vernielen tientallen auto''s in ondergrondse parkeerplaats Hasselt

Komt er acht maanden na de dood van Ivana Smit dan toch meer duidelijkheid rond haar overlijden? Vanaf vandaag buigt een Maleisische rechter zicht over de zaak van het 19-jarige model uit Peer. Ivana viel op 7 december van een balkon in een hotel in Kuala Lumpur. Ze was toen op bezoek bij een Amerikaans koppel, dat beweert niets met haar door te maken te hebben. Maar de familie van het model gelooft dat niet. In een speciale juridische procedure, genaamd de Coroner’s Court, moet een rechter bepalen wat de doodsoorzaak van Ivana Smit is en of er verdachte omstandigheden waren. Tijdens de acht zittingsdagen bekijkt de rechter opnieuw alle bewijsstukken, moeten hij getuigen horen en kijkt hij rapporten en onderzoeken na. Ook de ouders en grootouders van Ivana zijn opgeroepen om te getuigen tijdens de zittingen in Maleisië.