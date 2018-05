Vandalen vernielen tientallen bomen in Leopoldsburg

- In Bilzen stort de gevel van een vierkantshoeve in tijdens rioleringswerken in de buurt. De woning is onbewoonbaar. - In Leopoldsburg vernielen vandalen tientallen jonge bomen. De politie is een onderzoek gestart. - Het gaat uitstekend met de economie. Zeven op tien Limburgse bedrijven gaan op korte termijn investeren. - Het Truiense tegelbedrijf Impermo bestaat 100 Jaar. Het bedrijf groeide uit tot de grootste aanbieder van tegels, natuursteen en parket in de Benelux. - En wat vinden de Hasselaren van de spiegelwand aan het veelbesproken nieuwe stadhuis?