Vandalisme in geboortebos in Kuringen

De politie in Lummen heeft dankzij camerabeelden een pyromaan betrapt. De man vernielde afgelopen weekend een vuilbak in de Mangelbeekstraat met een vuurpijl. De dader krijgt een GAS-boete. Op zaterdag 11 januari om middernacht ontplofte een vuilnisbak in de Mangelbeekstraat te Lummen met een luide knal. Een dag later werd duidelijk wat er gebeurd was. Op één van de mobiele camera’s van de gemeente Lummen was te zien hoe een wagen om middernacht halt hield voor één van de vuilnisbakken in de Mangelbeekstraat. Een man haastte zich uit zijn wagen en ontstak een soort vuurpijl die hij vervolgens in de plastic vuilnisbak stopte waarna hij zich vliegensvlug uit de voeten maakte. Enkele seconden later spatte de vuilbak in een enorme vuurbal en met een luide ontploffing uit elkaar. Sinds medio 2018 zet de Lummense gemeente volop in op mobiele camera’s, onder meer voor de bestrijding van zwerfvuil en andere vormen van overlast. "Hoewel de feiten bij nacht plaats vonden is het gemeentebestuur van Lummen er toch in geslaagd om in samenwerking met de wijkpolitie de pyromaan te herkennen aan de nummerplaat van de wagen. Er wacht hem alvast een gepeperde rekening want zowel de GAS-boete als de herstellingskosten zullen door betrokkene opgehoest moeten worden," vertelt burgermeester Wouters.