Vansichen Lineartechniek uit Hasselt is door werkgeversorganisatie UNIZO verkozen tot nationale 'KMO van het Jaar'. De Limburgse kandidaat haalde het in de eindronde van vier andere sterke provinciale kandidaten: De Sutter Naturally uit Vlaams-Brabant, Locquet uit Oost-Vlaanderen, E-Demonstrations uit Antwerpen en Hanssens Beyond Telecom uit West-Vlaanderen. Zaakvoerders Pieter en Thomas ontvingen de award die bij de titel hoort tijdens het UNIZO Topseminar in de Elisabethzaal te Antwerpen.Vansichen Lineartechnieken ontwerpt en levert lineaire componenten en systemen die gebruikt worden om bijvoorbeeld robots op te plaatsen. Met andere woorden: Vansichen zorgt ervoor dat klanten hun machines en toepassingen beter kunnen bewegen. Het bedrijf wordt door de jury geloofd voor zijn toekomstvisie met internationale groei door innovatie met de bedoeling om de productie in Vlaanderen te houden. Ook het personeelsbeleid waar groepssfeer en een eerlijke verloning centraal staan krijgt goede punten.