Varkensboerderij Halen mag niet uitbreiden

- Van de ene dag op de andere je bouwgrond waardeloos zien worden omdat het plots bosgebied wordt. Het overkomt heel wat Limburgers. Bjorn Bosmans uit Hechtel-Eksel getuigt. - De criminaliteit in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is gedaald. Er werden vorig jaar ruim 400 verdachten opgepakt voor meer dan 4.000 diefstallen. - Buurtbewoners van de Geenrijt in Heusden-Zolder voelen zich onveilig. Niemand remt voor de verkeersdrempels in de straat. Meer nog bussen en vrachtwagens rijden ze gewoon stuk. - En in Bree gaat Scana Noliko uitbreiden. Het bedrijf is nu al de grootste werkgever in de regio.