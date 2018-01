Voor de vierde keer in één jaar tijd hebben onbekenden drugsafval gedumpt in Lommel. Vanmorgen werden tientallen vaten gevonden in de buurt van de Blauwe Kei. In enkele vaten zat een onbekende chemische substantie. Een kleine hoeveelheid lekte in de bodem. De civiele bescherming zal de vaten opruimen. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart.