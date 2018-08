VC Greenyard Maaseik gestart met voorbereiding op nieuwe seizoen

Racing Genk heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de playoffs in de Europa League. Het won gisterenavond op het veld van het Poolse Lech Poznan de terugwedstrijd met 1-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd met 2-0 had gewonnen. Volgende donderdag ontvangt Genk in eigen huis het Deense Bröndby.