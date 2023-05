VDAB en minister Brouns hebben jobs klaar voor 700 Belgen bij Nedcar

Bij VDL Nedcar in het Nederlandse Born is deze ochtend een spontane staking uitgebroken. Op die manier willen de werknemers hun onvrede uiten over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan. Ook 500 Limburgers vrezen voor hun job. Duizenden werknemers verlieten deze ochtend de fabriek. Gisteren werd bekend dat de onderhandelingen tussen VDL en de vakbonden vastliepen en er massale ontslagen dreigen. De werknemers eisen een gesprek met de directie over het sociaal plan. De fabriek in Born ligt momenteel helemaal stil.