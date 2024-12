VDAB Limburg: "Nog nooit waren zoveel Limburgers aan de slag als nu"

door Luc Moons

Nog nooit waren zoveel Limburgers aan de slag als nu, weet Joris Philips, directeur van VDAB Limburg. "Wij zijn niet meer het kneusje van de klas, maar we zitten op het gemiddelde en dat is positief." Na de sluiting van de Ford, moest VDAB zich bewijzen. "Mensen zaten in een rouwproces en moesten ondersteund worden. Er moet snel gehandeld worden, we moeten luisteren en samenwerken met steden of andere bedrijven. We hebben toen lessen geleerd die we nu nog toepassen. Zoals bij Sappi bijvoorbeeld."