VDAB neemt werkzoekenden mee op bouwsafari

Er staan nog andere grote Limburgse bedrijven, vooral in de maakindustrie, met veel tewerkstelling, op omvallen. De dreiging is reëel en de knipperlichten zijn al langer afgegaan. Dat zegt VKW-topman Ruben Lemmens. De geëxplodeerde loonkosten door de indexaanpassing, de dure energieprijzen, het onzekere vergunningskader en de geopolitieke context, met de brandhaarden in Oekraïne en het Midden-Oosten: het zijn allemaal factoren die in ons nadeel spelen. Werkgeversorganisatie VKW roept alle actoren op om samen te zitten en een plan uit te werken voor de werknemers van Sappi. Ook moeten de regeringen in ons land onmiddellijk werk maken van een verlenging van het Limburgse statuut van "ontwrichte zone", dat in oktober volgend jaar afloopt.