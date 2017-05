Veel animo tijdens futsaltopper tussen Hasselt en Halle-Gooik

Racing Genk heeft zich geplaatst voor de finale van play-off 2. Genk had het thuis tegen Eupen niet gemakkelijk, maar won uiteindelijk wel met 2-1. Met nog drie speeldagen te gaan, kan Genk niet meer ingelopen worden in poule B van play-off 2. Het kan zich dus in alle rust voorbereiden op de playoff-finale op 27 mei.