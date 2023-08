Veel interesse voor hangende tuin van Tongerse Kroningsfeesten

door Yarne Puts

En we eindigen in Tongeren, want daar kwamen vanmiddag veel liefhebbers van de Kroningsfeesten een bloem halen in de basiliek. Omdat de planten die de basiliek sierde tijdens de Kroningsfeesten veel water nodig hebben, werd besloten om de planten weg te geven. En dat was een groot succes. Alle planten zijn op twee uur verkocht. Wie geluk had kon een orchidee of een gouden palmtak meenemen. Voor veel Tongenaren is het een mooi aandenken aan de Kroningsfeesten.