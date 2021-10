Veerasters moeten helpen om de wolf te beschermen

*Een mama uit Hoeselt klaagt aan dat haar twee kinderen drie weken thuis zitten en niet naar school kunnen na een corona-uitbraak. *Het gaat enorm hard met de coronabesmettingen in Limburg. Nergens anders stijgen de cijfers sneller dan bij ons. Het virus woedt vooral in de lagere scholen. De coronapas wordt ingevoerd in de horeca en voor fitnesszaken.*Het is nodig om de veeroosters langs de gewestwegen te verbreden. Zo kunnen aanrijdingen met een wolf vermeden worden. Dat zegt de burgemeester van Oudsbergen, Marco Goossens. *As zet tuinrangers in om de tuin van bewoners natuurvriendelijker te maken.*En minstens 800 supporters van Belisia Bilzen maken morgen de verplaatsing naar de Ghelamco Arena voor het bekertreffen tegen AA Gent.