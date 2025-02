Veertigjarig Blues Peer strikt Los Lobos voor afscheidsconcert

Niels Destadsbader, DIKKE, Murdock en 2Fabiola, de eerste namen van Genk On Stage zijn bekend. Het stadsfestival dat ook dit jaar weer gratis is, gaat door op 27, 28 en 29 juni. Vrijdag 27 juni begint het driedaagse stadsfestival. Bizkit Park sluit de avond af op de Main Stage met een explosieve ode aan het nu-metal genre. Afgelopen zomer stonden ze nog op Pukkelpop, nu nemen DIKKE en S10 het podium over op Hete Kolen op de tweede festivaldag van Genk On Stage. De Lummense Mohamed Eddahbi Agounad, beter bekend als rapper DIKKE, scoort hit na hit met nummers als ‘Ah Ok’ en ‘Als Ik Thuis Kom’. Op 8 februari gaf hij nog een uitverkochte show in de Ancienne Belgique. De Nederlandse zangeres S10 wist dan weer harten te veroveren met ‘De Diepte’, het nummer waarmee ze in 2022 de elfde plaats behaalde op het Eurovisiesongfestival. Ze deelde al het podium met Froukje, met wie ze het nummer ‘Ik Haat Hem Voor Jou’ uitbracht. Dj Murdock sluit de avond af met een krachtige show vol drum-‘n-bass. Op zondag 29 juni gaat het stadsfestival de laatste dag in met Niels Destadsbader. Na een lange periode zonder optredens keert hij terug op het podium en trapt hij de festivalzomer af in Genk. Pat Krimson speelt een thuismatch en sluit met 2Fabiola de 21ste editie van het stadsfestival feestelijk af met dansbare beats.