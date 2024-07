Visvakanties in Limburg zitten in de lift. Meer en meer mensen kiezen voor een vakantie in eigen land en kiezen voor een combinatie van vissen en kamperen. Het bedrijf Gills and Scales beheert verschillende vijvers en meren in onze provincie waar je kan 'viskamperen' en ziet de vraag naar zo'n vakanties jaar na jaar groeien. Geïnteresseerden moeten soms een jaar of langer wachten om een visvijver te kunnen boeken.