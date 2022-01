In Z33 openen zondag twee nieuwe expo's. Het huis voor actuele kunst in Hasselt verzamelt het beste uit veertien afstudeertentoonstellingen in Duitsland, Nederland en België. En er is een bijzonder verhaal over kunstenaars die in de eerste lockdown seizoensarbeid zijn gaan doen en die ervaring in een werk hebben gegoten. Wij kregen een rondleiding.