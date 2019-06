Nog nooit waren er in Limburg zoveel faillissementen. Van januari tot mei gingen 360 bedrijven of zelfstandige ondernemers op de fles. Mei was een dieptepunt met 62 faillissementen. Dat is meer dan de helft meer dan vorig jaar in mei. "Ondernemen is risico nemen, daar horen falingen bij en het aantal starters ligt in Limburg nog altijd zeven keer hoger dan het aantal faillissementen", klinkt het bij Unizo.