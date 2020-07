Veiligheidsraad legt slimme lockdown op

- De maatregelen om het coronavirus in te dijken zijn verstrengd. Bubbel met vijf, alleen winkelen en strengere regels voor evenementen.- Gouverneur Michel Carlier en zijn crisiscel spreken van een duidelijk signaal, maar willen provinciaal nog een stap verder gaan.- Ouderen en kwetsbare mensen gaan best vrijwillig in quarantaine. Dat zegt hoofdgeneesheer Peter Put van het Sint-Fransiscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Een gemeente die een forse piek van besmettingen kent.- De waakzaamheid voor het virus is doorgedrongen op alle niveaus. Want intussen zijn er ook verschillende bedrijven die op eigen initiatief het mondmasker op de werkvloer invoeren. - En in een nieuwe aflevering van Buiten De Lijnen gaat onze journaliste Margo Ombelets schoonspringen in Genk.