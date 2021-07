Het distributiecentrum van Nike in Ham krijgt twee miljoen euro transformatiesteun van de Vlaamse Regering. Met de steun zal het bedrijf haar site in Ham uitbreiden en een nieuwe technologie implementeren om producten sneller en efficiënter te verzamelen Nike, de wereldwijde marktleider in sportschoenen en -kleding, heeft in ons land vijf distributiecentra: in Laakdal, Ham en Meerhout, goed voor meer dan 4.000 werknemers. Door een sterk toenemende online verkoop en groei van de Europese markt staat het bedrijf voor een digitale transformatie, laat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) weten. Nieuwe technologie De site in Ham wordt uitgebreid voor extra logistieke ruimte en er wordt een nieuwe technologie geïmplementeerd. Het gaat om een eigen ontwikkeld proces waarmee producten die verspreid zitten over de 97 hectare grote site, en gelinkt zijn aan eenzelfde bestelling, samengevoegd worden. Want daar waar Nike vroeger vooral grote bestellingen verzorgde om de winkels te bevoorraden, zijn er nu ook veel meer kleinere rechtstreekse e-commerce bestellingen van consumenten. Zij bestellen vaak verschillende types producten zoals kleding en sportschoenen die verspreid liggen over verschillende locaties in het distributiecentrum. De producten worden gesorteerd met continu hoogtechnologische ronddraaiende productielijnen. Op die manier kan Nike verschillende bestellingen of producten samenvoegen tot één verzending. De vestiging in Ham zal het eerste ter wereld zijn die de technologie implementeert. Nike investeert zelf 116 miljoen euro. De uitbreiding en vernieuwing in Ham is goed voor 500 extra jobs.