Veldwachter redt automobilist uit brandende auto in Bilzen

De deelfietsen van Mobit worden het vaakst vernield in Genk. De groene fietsen hebben wel vaker te maken met vernielingen in verschillende steden, maar in Genk ligt de frequentie hoger. Dat zegt de CEO van Mobit in een gesprek met Het Belang van Limburg. De deelfietsen zijn een succes in steden als Hasselt en Genk. Maar hier en daar worden fietsen achtergelaten. En dat nodigt blijkbaar vandalen uit. Zeker in Genk.