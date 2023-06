Verboden wapens en drugs gevonden bij grote controle in Voeren

Bij veel mensen - en niet in het minst bij studenten - leeft een groot gevoel van onrecht over de strafmaat die de rechtbank uitsprak in de zaak Sanda Dia, die stierf na een fatale studentendoop. 18 Reuzengommers kwamen er vanaf met werkstraffen. Niemand kreeg een gevangenisstraf zoals die toch werd geëist door het openbaar ministerie en de beklaagden werden dan wel veroordeeld maar behouden een blanco strafblad. Zaterdagnamiddag verzamelen jongeren aan het gerechtshof in Hasselt om vreedzaam te protesteren tegen wat ze klassenjustitie noemen. Van "Justice for Sanda" is niets in huis gekomen, klinkt het.