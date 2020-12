De twee verdachten van de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen zijn onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Het koppel zat sinds 8 december op verdenking van brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Spouwen, bij Bilzen. Het koppel uit Zutendaal blijft bij hun onschuld. De twee beweren dat ze op een feestje 150 kilometer verderop zaten ten tijde van de brand. Pas op de terugweg naar huis hoorden ze van de brandstichting, en besloten ze naar het toekomstig asielcentrum te rijden om te gaan kijken. Verdachten al eerder in opspraakEen 60-jarige man uit Zutendaal en zijn 46-jarige vriendin worden verdacht van de brandstichting. De man uit Zutendaal kwam eerder al in opspraak omdat hij met een pick-up truck met nazisymbolen mee reed in de colonne voor een actie van Vlaams Belang tegen de Vivaldi-regering. Er werd onderzoek gevoerd naar de man in verband met racisme en wapenbezit. Maar nu heeft het parket ook aanwijzingen dat de man betrokken is bij de brandstichting van het asielcentrum. Brandstichting toekomstig asielcentrumHet toekomstig asielcentrum in Spouwen werd zondagnacht 11 november 2019 in brand gestoken. Al snel werd duidelijk dat het om kwaad opzet ging. Nadien werd de brand verheerlijkt op sociale media. Toeschouwers applaudisseerden zelfs voor de brandstichter en riepen dingen als "Vieze bruine honden" en "Laat de hele nest afbranden". Bekijk ook: