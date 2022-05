In het kader van een onderzoek naar bendevorming en voetbalhooliganisme zijn zeven mannen gearresteerd in Genk, Maaseik en Lanaken. De arrestaties kwamen er naar aanleiding van de zware confrontatie tussen Genk-supporters en de politie op 13 maart na de derby Racing Genk-STVV. Na de wedstrijd kwam het in Genk tot een confrontatie tussen een honderdtal harde-kernleden en de politie. De politie werd bekogeld met een molotovcocktail, Bengaals vuurwerk en allerlei andere voorwerpen. Een politieman raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Naar aanleiding van deze feiten werd een onderzoek naar bendevorming en voetbalhooliganisme opgestart. In het kader van dit onderzoek voerde Politie Carma vijf huiszoekingen uit in Genk, Maaseik en Lanaken. Zeven verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Het gaat om vijf mannen uit Genk, één man uit Maaseik eb één man uit Lanaken. Tijdens de huiszoekingen werden allerlei voorwerpen in beslag genomen zoals een taser, een boksbeugel, bivakmutsen en materiaal dat gebruikt kan worden voor de aanmaak van molotovcocktails. Vijf mannen werden aangehouden door de onderzoeksrechter, de twee andere werden na hun voorleiding vrijgelaten onder voorwaarden. Politie Carma zet het onderzoek verder. Bijkomende arrestaties zijn niet uitgesloten.