Een 38-jarige vrouw is dood aangetroffen in haar woning in de Sint-Elooilaan in Vliermaalroot bij Hasselt. Het parket Limburg start het draaiboek voor een verdacht overlijden. Een wetsarts en het labo kwamen ter plaatse voor een onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer overleden is en of er sprake is van kwaad opzet. Meer in het TVL-Nieuws van 18.30 uur.