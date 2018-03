Verdachte aangehouden na vluchtmisdrijf waarbij fan Racing Genk zwaar gewond raakte in Lanaken

Politie LaMa zoekt getuigen van de brandstichting op een carnavalswagen in Maasmechelen. Door de rookpluim ontstond er een kettingbotsing op de E314 waarbij één truckchauffeur om het leven kwam. Op 14 maart 2018 om 05 uur 57 uur kwam er bij de politiediensten een oproep binnen voor een opzettelijke brandstichting zonder verwondingen, bij nacht. Het ging om een carnavalswagen die geparkeerd stond onder het viaduct van de autosnelweg E314 ter hoogte van de Weg naar Geneuth in Maasmechelen. Uit een eerste onderzoek blijkt het om brandstichting te gaan. De hevige rookontwikkeling heeft een zware kettingbotsing veroorzaakt op de autosnelweg. Het onderzoek is in handen van de politie Lanaken-Maasmechelen. Wie informatie heeft met betrekking tot de brandstichting, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie Lanaken-Maasmechelen op telefoonnummer 089 47 47 47 of via e-mail: info@politielama.be