Is de politie zijn boekje te buiten gegaan of waren de onderzoeksmethoden wel wettig? Dat wordt de hamvraag in het grootste drugsproces ooit voor de rechtbank in Tongeren. Daar vond de inleidende zitting plaats voor de zaak Costa. 57 personen worden beticht van handel in verboden middelen, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Er kwamen 17 beklaagden opdagen, waaronder spilfiguren Lucio Aquino, het hoofd van de motorclub Bandidos, en ook enkele leden. Een andere belangrijke naam in dit dossier is "Bolle Jos" Leijdekkers die momenteel nog steeds gezocht wordt door Europol.