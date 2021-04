De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voert extra coronacontroles uit aan een tankstation op de Kruisbosstraat in Bilzen. De parking van het tankstation is een populaire hangplek onder eigenaars van getunede wagens. En de coronamaatregelen worden er blijkbaar met de voeten getreden. Maar wanneer de politie ter plaatse komt, verdwijnen de bestuurders snel. Maandagavond ging de interventieploeg in een anoniem dienstvoertuig opnieuw over tot controle, en meteen kozen de meeste bestuurders het hazenpad. Er werd een bestuurder onderschept wiens voertuig niet in orde was met het technisch reglement: onder de wagen waren veel te smalle banden op grote velgen gemonteerd ('getrokken banden' in vakjargon). Ook de richtingaanwijzers vooraan bleven bestendig branden ('Amerikaanse pinkers') Voor deze overtredingen op het technisch reglement kreeg de bestuurder een proces-verbaal en een waarschuwing om zich in regel te stellen.Toen de ploeg na de eerste controle terugkeerde naar het tankstation, werd nog een voertuig geïntercepteerd, ditmaal wegens onverantwoord rijgedrag. De bestuurder legde een negatieve alcohol- en speekseltest af. Hij kreeg wel een boete van 116 euro voor zijn onaangepast rijgedrag. "We zullen blijven controleren op deze locatie die gekend staat als hangplek en we zullen toezien dat de coronamaatregelen ook hier gerespecteerd worden. Er zal ook strenger gecontroleerd worden op de technische eisen van de getunede voertuigen," klinkt het in een persbericht van de politie.