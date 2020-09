De voorbije dagen hebben de Limburgse politiediensten en de FGP niet stil gezeten in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Gisteren en eergisteren werden er twee chemische druglabo’s (te Kinrooi en te Lommel, twee onderscheiden dossiers) aangetroffen en opgeruimd en vond er opnieuw een Cleanhouse-actie plaats. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg. De politie viel gisteren binnen op verschillende locaties in heel Limburg. In Sint-Truiden werd een in werking zijnde plantage van een 200-tal planten aangetroffen. De politie kon één verdachte arresteren. De onderzoeksrechter in Hasselt besliste om de man aan te houden. Amfetaminelabo in Lommel Nadat vorige maand een amfetaminelab werd opgerold in Leopoldsburg werden de voorbije dagen opnieuw twee labo’s voor synthetische drugs ontdekt, één in Lommel en één in Kinrooi. De ontdekking van het labo in Lommel volgde na een onderzoek van de drugsafdeling van de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. Zij kregen een locatie in het oog in Lommel, in de Buksstraat waar in een woning een amfetaminelab was ondergebracht. Ook in de Toekomstlaan in Pelt werden aanmaakproducten aangetroffen. Verder onderzoek zal nog duidelijkheid moeten brengen, maar mogelijks werd het afval gedumpt in de riolering, via de wc en het bad. Drugslabo in woonwijk ValkenswaardNaar aanleiding van het Limburgs onderzoek werd in een bos in de omgeving van de Luikerweg in Valkenswaard een conversielab aangetroffen. Dit openluchtlab werd door gespecialiseerde Nederlandse politiediensten opgeruimd. Door de onderzoeksrechter werden intussen 5 personen aangehouden. Het amfetaminelabo bevond zich in een woonwijk. En dat houdt allerlei gevaren in. De mensen die werkzaam zijn in het labo, hebben vaak geen scheikundige kennis, ze werken met gevaarlijke producten die brand of ontploffing kunnen veroorzaken, en er is een groot risico op milieuschade, onder meer als gevolg van de dumpingen van het drugsafval. Ontmanteld drugslabo in Kinrooi Afgelopen dinsdag trof de politie een ontmanteld drugslab aan in Kinrooi. Na een korte zoekactie konden drie personen gearresteerd worden. Politie CARMA voerde een huiszoeking uit in de Nagelstraat aangezien er aanwijzingen voor de aanmaak van verdovende middelen waren. Tijdens de huiszoeking werd in de garage van de woning een chemische geur waargenomen. In de garage ontdekte de politie een ontmanteld chemisch drugslabo. Bij de huiszoeking vluchtte de 36-jarige bewoner meteen weg nadat hij de politiediensten opmerkte. De 30-jarige bewoonster werd wel ter plaatse gearresteerd. Na een korte zoekactie door meerdere patrouilles werd de man in een maïsveld in de Itterstraat aangetroffen. Op een parking in Geistingen werd nog een 54-jarige man uit Nederland gearresteerd die mogelijks betrokken is bij het chemisch drugslabo. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De onderzoeksrechter van Tongeren heeft één verdachte aangehouden. Het verder onderzoek naar het labo in Kinrooi zal verdergezet worden door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.