Verdachte moord Luana Romagnoli op vrije voeten

We openen met een moord in Maasmechelen. In de Zandstraat is een 61-jarige vrouw met geweld om het leven gebracht. Het lichaam van Mia werd ontdekt door haar ex-man. Een 42-jarige Nederlander met wie de vrouw een relatie had, is meegenomen door de politie. Uit onderzoek moet blijken of hij de dader is. Volgens de buurt had hij wel een kort lontje. Het parket onderzoekt de zaak.