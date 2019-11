Verdachte schiet op politie tijdens grote drugsactie in Limburg

Tijdens een huiszoeking in het Zutendaalse Wiemesmeer zijn enkele politieagenten van de zone CARMA beschoten door een verdachte. De politie heeft ook een vrouw gearresteerd. Niemand raakte gewond.Deze voormiddag hielden politie en parket op verschillende plaatsen in onze provincie huiszoekingen tijdens een grote gecoördineerde drugsactie. De actie kadert in de operatie ‘Clean House’ waarmee het Limburgse parket cannabisplantages systematisch opspoort en opruimt. Voorlopig is het nog niet duidelijk op hoeveel plaatsen de politie precies is binnengevallen. Zeker is wel dat er minstens twee verdachten zijn opgepakt bij een huiszoeking in Wiemesmeer, bij Zutendaal. Tijdens de ontmanteling van een cannabisplantage aan de Kempenseweg in Wiemesmeer, vuurde een verdachte een schot naar de politieagenten. De politie kon twee verdachten overmeesteren en arresteren.