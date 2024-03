Een 28-jarige man is donderdagavond in het station van Hasselt gearresteerd nadat hij in een trein meerdere personen had neergestoken. Twee personen werden zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Politie LRH en de spoorwegpolitie waren massaal ter plaatse. ­ De vechtpartij ontstond op de trein Blankenberge-Genk. Toen die rond half negen het station van Hasselt aandeed, stormden de betrokkenen uit de trein en werd er stevig gevochten. Er belandden ook enkele mensen op de sporen. Het treinverkeer werd kort nadien minutenlang stilgelegd, bevestigt Infrabel. Een 28-jarige Spaanssprekende man werd gearresteerd, bevestigt parket Limburg. Wat de precieze aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet duidelijk. Er is geen impact op het treinverkeer. ­