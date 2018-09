Verdachte van moord in Lanaken had gespannen relatie met slachtoffer

Vanmiddag zijn in de berm langs de weg naar Zwartberg enkele drugsvaten weggehaald. Dit jaar zijn al bijzonder veel vaten met chemisch afval gedumpt. Zo werden er in het eerste kwart van het jaar in Noord-Limburg al even veel drugsvaten gedumpt als in heel 2017. Drugs blijft dus een probleem in Limburg. In Houthalen werden vandaag 6 vaten verwijderd. De politie is een onderzoek gestart.