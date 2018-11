Verdachte van moord op Genkse Luana komt vrij met enkelband

In Borgloon en Kortessem zijn vandaag twee scholen ontruimd nadat er een gasgeur werd waargenomen. Ook bij de Sportschool in Hasselt werd er melding gemaakt van een gasgeur. De oorzaak van de geur is voorlopig nog niet duidelijk. Het VIIO in Borgloon werd ontruimd rond half elf vanochtend. Brandweer Zuid-West Limburg controleerde het schoolgebouw, en na een uurtje mochten de leerlingen weer naar de klas. De leerlingen van de Dageraad in Kortessem werden voormiddag geëvacueerd naar het Cultureel Centrum. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse en werd de school gecontroleerd. Rond 12 uur mocht iedereen het gebouw weer binnen. Waar de geur vandaan komt, is nog niet duidelijk.