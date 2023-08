- Politie en parket starten een onderzoek naar jongeren die eerder dit jaar een 13-jarige jongeman uit Sint-Truiden vernederden en mishandelden. - In Dilsen-Stokkem vindt burgemeester Sofie Vandeweerd het jammer dat het Agentschap Opgroeien zo snel besloten heeft om kinderdagverblijf Piepla preventief te schorsen. Het gemeentebestuur zoekt nu een oplossing voor de 18 getroffen gezinnen. - Ook een Limburgse familie zitten twee dagen vast op de luchthaven van Catania na het uitbarsten van de Etna. - Minister Zuhal Demir investeert 12 miljoen euro in nieuwe enkelbanden die slachtoffers kunnen waarschuwen wanneer de dader in hun buurt komt. - En Freestyle voetballer Abel Bazouz uit Genk heeft meer dan een miljoen volgers op YouTube en TikTok, maar hij wil blijven groeien.