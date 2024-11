Op 5 november werden een tiental huiszoekingen uitgevoerd in Alken, Sint-Truiden en Hasselt door de politiezones LRH en het kanton Borgloon. Het onderzoek zorgde ervoor dat de vermoedelijke leveranciers uit het Hasseltse in kaart konden gebracht worden. De gecoördineerde huiszoekingen werden uitgevoerd op negen verschillende locaties. Op acht van die negen locaties werd 6 kilo verdovende middelen gevonden, 115.000 euro cash geld, 18 GSM-toestellen en luxekledij ter waarde van 15.000 euro. Er werden vijf verdachten gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze besliste om drie verdachten aan te houden, één verdachte onder elektronisch toezicht te plaatsen en één verdachte vrij te laten onder voorwaarden. De politiezone Borgloon voert het verdere onderzoek.