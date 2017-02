Verdachten homejacking Opglabbeek aangehouden

Politie en parket zijn op zoek naar een man die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij een inbraak in een woning in Borlo in Gingelom. De feiten gebeurden op Kerstdag, 25 december 2016, in de Jeuksestraat. Die zondagnamiddag waren de bewoners – net als vele andere mensen op Kerstdag - op bezoek bij familie. In de vooravond, rond half 6, kreeg de eigenaar plots een melding dat het alarm afging in zijn woning. Hij haastte zich onmiddellijk naar huis. Onbekenden hadden achteraan de woning het keukenraam verbrijzeld om zo binnen te geraken. Ze werden verrast door het alarm en sloegen meteen op de vlucht. Enkele minuten voor de inbraak werd er aangebeld door een onbekende man. Hij werd gefilmd door de camera van de video parlofoon. Het gaat wellicht om de inbreker of een handlanger. De man maakte een nerveuze indruk. Het betreft een man van vreemde afkomst met een getaande huid, donker haar en een ringbaard. Hij droeg een pet van het merk NIKE. Vermoedelijk kwamen de daders ter plaatse met een grijze wagen, type monovolume, met een vreemde nummerplaat. Die werd gezien toen hij tegen hoge snelheid de Jeuksestraat uit reed in de richting van de Homsemstraat. Meent u de verdachte te herkennen, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook als u weet waar hij verblijft of verbleven heeft, willen de speurders dat graag weten. Tips zijn welkom via 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu