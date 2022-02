Verdere Europese expansie van Cegeka in Scandinavië

Het Hasseltse IT-bedrijf Cegeka neemt een meerderheidsparticipatie in de Zweedse dataspecialist Solver Sweden AB. Het strategische partnership met Solver Sweden betekent een belangrijke stap voor Cegeka in de groei van het bedrijf in Scandinavië. Solver Sweden beschikt over drie kantoren in Zweden, met hoofdzetel in Stockholm, en telt een 25-tal medewerkers. Het bedrijf is al meer dan 15 jaar een vaste waarde in de Zweedse markt op vlak van Business Intelligence en Data Engineering.

De meerderheidsparticipatie in Solver Sweden past in de strategie van Cegeka om in te spelen op de steeds groeiende vraag naar data- en AI-partners. “Bedrijven hebben meer dan ooit behoefte aan begeleiding door experts met ervaring in Data en AI”, vertelt Kristel Demotte, Global VP Data Solutions bij Cegeka. “Europees is er véél groeipotentieel, maar zeker specifiek in Scandinavië. Deze expertise vinden we terug bij Solver Sweden. Het team in Stockholm en in de kantoren in Gälve en Falun heeft heel wat data-ervaring op de teller. Solver Sweden is bovendien bekroond door Microsoft als Gold Partner voor Data Analytics.”

In het huidige ondernemingsklimaat is data het meest waardevolle bezit van een organisatie om groei te verwezenlijken. Dankzij versnellers als 5G en cloud zal het belang van data verder toenemen. “Ik geloof echt dat bedrijven die data-driven denken en handelen een streep voor hebben op de anderen. Zij slagen er veel sneller in om klanten persoonlijker en dus beter te bedienen, nieuwe inkomsten te genereren en operationele kosten te optimaliseren”, aldus Demotte.

Technologieën van de toekomst

Cegeka investeert sterk in de technologieën die de komende jaren bepalend zullen zijn voor de bedrijfswereld en de samenleving. Het gaat in de eerste plaats om 5G, cloud en artificiële intelligentie, waarbij data de brandstof is voor de verdere ontwikkeling van AI.

Uitbouw Cegeka Zweden

De structurele samenwerking met Solver Sweden betekent een nieuwe mijlpaal in de verdere internationalisering van Cegeka. De groei van Cegeka in Zweden is een bewuste keuze. “In Scandinavië is de markt op vlak van data en artificiële intelligentie sterk ontwikkeld. Ze hebben er jaren geleden de kaart van de digitale transformatie getrokken en zitten bijgevolg aan de kop van het Europese peloton”, zegt Denis van Nunen, managing director van Cegeka Zweden. “Voor Cegeka is dit dan ook de ideale plaats om onze groei en de uitbouw van onze business line Data Solutions verder vorm te geven.”