Verenigingen op zoek naar alternatieve inkomsten in eindejaarsperiode

Meer dan ooit vieren we kerstavond thuis, in familiekring, coronaproof en op een veilige manier. Supermarkten en traiteurs beleefden zowat de drukste dag van het jaar. Mensen hadden het er graag voor over om aan te schuiven voor hun inkopen of bestellingen. En daarna haastte iedereen zich naar huis, want er moest gekookt worden. In de loop van de namiddag was er van de drukte van de afgelopen dagen in Hasselt dan ook nog weinig te merken. Maar de handelaars zijn tevreden dat ze een deel van hun verlies door de coronacrisis goed hebben kunnen maken.