EnergyVille op het Thor Park in Genk bouwt aan een ondergronds warmtenet om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Alle gebouwen op het Thor Park kunnen van het warmtenet genieten en onderling restwarmte- en koude uitwisselen en opslaan. Het is uniek in ons land om warmte en koude uit te wisselen via de ondergrond en dus kan dit op termijn een oplossing bieden aan de huidige energiecrisis. Daarnaast bouwt EnergyVille op het Thor Park aan twee testwoningen om nieuwe bouw- en energietechnieken te testen.