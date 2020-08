De New York Times ziet in Toerisme Vlaanderen een wereldwijd rolmodel na de coronapandemie. De toonaangevende Amerikaanse krant is lovend over ons toeristisch beleid, in een onderzoeksartikel over toerisme na corona.Vlaanderen is voorstander van een meer evenwichtig en kwaliteitsvol toerisme, met oog voor de natuur en de belangen van de eigen inwoners. Ook de New York Times deelt deze toekomstvisie voor de toeristische sector.