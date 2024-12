Verkiezingsklacht Maaseik afgewezen, ploeg van burgemeester Haeldermans klaar om over te nemen

door Anastacia Reviers

Vermoedelijk op 6, 7 of 8 januari legt de nieuwe bewindsploeg in Maaseik de eed af. De coalitie van CD&V Plus met Pro 3680 en N-VA, onder leiding van de nieuwe burgemeester Gunter Haeldermans kan aan de slag gaan. Zoals we al in ons nieuws van dinsdag meldden, heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingsklacht van huidig burgemeester Johan Tollenaere verworpen. Tollenaere, op 13 oktober de stemmenkampioen in Maaseik, maar met zijn lijst Team Burgemeester nipt de tweede partij, verhuist naar de oppositie. Hij legt zich neer bij de uitspraak.