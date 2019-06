- Een Zonhovense vrouw heeft haar gestolen handtas met haar pijnmedicatie teruggekregen dankzij TVL. Twee wandelaars vonden de handtas en wisten meteen hoe laat het was toen ze de oproep van de Zonhovense in het TVL Nieuws zagen. - Wim L'Homme uit Sint-Truiden vraagt 200.000 euro van de twee mannen die hem in elkaar sloegen tijdens de kampioenenviering van STVV in 2015. De STVV-supporter liep een hersenbloeding op en door de lange revalidatie moest zijn vrouw haar B&B verkopen. - Zuid-Limburg werd gisterenavond opnieuw getroffen door hevige regenval. De straten van Gingelom en Velm liepen helemaal onder en ook in Groot-Gelmen bij Sint-Truiden waren er voor de tweede keer op één dag modderstromen. Ook de fruitsector werd getroffen. - Vrijdag opent het prestigieuze project Fietsen door de bomen in het domein Bosland in Hechtel-Eksel. U kan de officiële opening vanaf half drie live volgen op TV Limburg. - En in het tweede deel van onze reeks Nieuw Leven In Limburg gaan we op zoek naar jonge reeën.