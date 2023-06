In het kader van het Fotofestival Lens op de Mens in Pelt is vandaag de tentoonstelling 'They fight for us too' geopend. De expo van hedendaagse Oekraïense oorlogsfotografie kwam tot stand door een samenwerking met de nationale verenigingen van beroepsfotografen van Oekraïne en Tsjechië. De foto's zijn gemaakt in de frontlinie van de oorlog en tonen dan ook het lijden en de pijn. Ook enkele Oekraïense vluchtelingen die nu in Pelt verblijven, hebben meegeholpen aan de expo.