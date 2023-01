Verkoop Achelse Kluis luidt einde van enige Limburgse trappistenbier in

In Voeren stapt Rik Tomsin op als voorzitter van de gemeenteraad. Hij had al eerder zijn partij Voerbelangen de rug toegekeerd. Het vermoeden is dat Tomsin met enkele medestanders in 2024 op zal komen met een eigen lijst. En dat zorgt voor tweedracht in de Vlaamse rangen en kan het Vlaamse burgemeesterschap in Voeren in gevaar brengen. Zo ver is het natuurlijk nog niet.