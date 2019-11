Verkoop kerstbomen van start

Terwijl 28 procent van de Limburgers wekelijks een frietje eet, staan frietkoten onder druk. Sinds 2014 is het frietkot erkend als cultureel erfgoed, maar toch verdwijnen er nog regelmatig wat frituren. Vooral losstaande frituren zijn ten dode opgeschreven, maar wie zich onderscheidt, overleeft. Naar aanleiding van de Week van de Friet gingen we langs in een frituur in Zutendaal.